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Все больше выпускников в Волгограде выбирают профессию педагога

В университетах региона фиксируют рост числа студентов, желающих развиваться в педагогическом направлении.

В регионе фиксируют рост спроса среди выпускников на педагогические профессии, сообщает администрация Волгоградской области.

Только за прошлый год конкурс на бюджетные места очной формы обучения вырос с 13 до 16 человек на место. Только в ВГСПУ было подано больше 21 тысячи заявлений, что на 20% больше, чем в 2024 году. И по итогам приемной кампании в вуз было принято 2 103 человека по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на все формы обучения. Новая приемная кампания стартует уже 20 июня и в регионе снова фиксируется рост спроса именно в педагогическом направлении.

Немалую роль в популяризации профессии педагога играют и различные программы молодых специалистов, в том числе премии, выплаты молодым педагогам, а также компенсации тем, кто планирует работать на селе, а также программа «Сельский учитель». В рамках этой программы за последние шесть лет сельские школы пополнились 92 учителями.