Все больше выпускников в Волгограде выбирают профессию педагога

Только за прошлый год конкурс на бюджетные места очной формы обучения вырос с 13 до 16 человек на место. Только в ВГСПУ было подано больше 21 тысячи заявлений, что на 20% больше, чем в 2024 году. И по итогам приемной кампании в вуз было принято 2 103 человека по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на все формы обучения. Новая приемная кампания стартует уже 20 июня и в регионе снова фиксируется рост спроса именно в педагогическом направлении.