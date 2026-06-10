Украина отказалась от старых автобусов из Польши после скандала с бандеровцами

Власти украинского города Винница решили отозвать свой запрос на безвозмездную передачу 15 списанных автобусов от польского города-побратима Кельце. Об этом сообщают украинские СМИ.
Причиной отказа стала бурная реакция в польском горсовете после того, как мэр Агата Войда согласилась передать старые автобусы Solaris украинцам. Местные депутаты выразили недовольство в связи с появлением в Виннице улицы, названной в честь националиста Степана Бандеры.
Мэр Кельце напомнила, что Винница уже четвертый год находятся в тяжелых условиях, а их троллейбусы и трамваи часто останавливаются из-за проблем с электричеством. Директор транспортного управления Барбара Дамиан отметила, что пробег каждой машины составляет около 1,4 миллиона километров, а их рыночная стоимость едва достигает 30 тысяч злотых (около 585 тысяч рублей). В обычных условиях такие автобусы либо разбирают на запчасти, либо отправляют на утилизацию.
Тем не менее противники передачи увидели в этой помощи унижение для польской стороны. Депутат Мачей Якубчик заявил, что ситуация была создана искусственно, и что момент для такого жеста выбран крайне неудачно, особенно учитывая, что одним из таких автобусов могли бы пользоваться на улице, названной в честь Бандеры, передает Life.ru.
Напряженность между Варшавой и Киевом дополнительно усилилась после того, как 26 мая президент Украины Владимр Зеленский присвоил центру специальных операций Вооруженных сил Украины имя «героев УПА*». Экс-президент Польши Лех Валенса назвал это решение оскорблением для поляков, убитых УПА*. МИД Польши выразил обеспокоенность украинскому послу, а президент Польши Кароль Навроцкий и вовсе предложил лишить Зеленского ордена Белого орла.
*Запрещенная в России экстремистская организация.