Мэр Кельце напомнила, что Винница уже четвертый год находятся в тяжелых условиях, а их троллейбусы и трамваи часто останавливаются из-за проблем с электричеством. Директор транспортного управления Барбара Дамиан отметила, что пробег каждой машины составляет около 1,4 миллиона километров, а их рыночная стоимость едва достигает 30 тысяч злотых (около 585 тысяч рублей). В обычных условиях такие автобусы либо разбирают на запчасти, либо отправляют на утилизацию.