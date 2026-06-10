Ветврач Фроленко назвала признаки теплового удара у питомцев

Тепловой удар у домашних питомцев без своевременной помощи может привести к тяжелым поражениям сердца, почек, печени и головного мозга. Об этом изданию «Лента.ру» рассказала ветеринарный врач Елена Фроленко.
Первыми признаками перегрева становятся учащенное дыхание, сильная одышка, обильное слюнотечение, вялость и покраснение слизистых оболочек. В тяжелых случаях у животных появляются рвота, нарушение координации, судороги и потеря сознания, что требует немедленного обращения в клинику.
При легком перегреве питомца необходимо срочно перенести в прохладное помещение или глубокую тень. Специалист категорически запретила обливать животное ледяной водой или обкладывать его льдом, так как это вызывает спазм сосудов и только ухудшает состояние.
Вместо этого рекомендуется омыть прохладной водой живот, паховую область, подмышки и лапы, а также положить на питомца влажные полотенца и дать ему немного воды. Даже после стабилизации состояния необходимо отвезти животное к врачу, поскольку осложнения могут развиться спустя несколько часов.
Для профилактики в доме следует использовать охлаждающие коврики, контролировать температуру воздуха и расставлять несколько мисок со свежей прохладной водой. В жаркие дни нужно отказаться от длительных прогулок и активных игр, обращая внимание на тяжелое дыхание и поиск питомцем прохладных поверхностей.
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