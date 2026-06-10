Ветврач Фроленко назвала признаки теплового удара у питомцев

Вместо этого рекомендуется омыть прохладной водой живот, паховую область, подмышки и лапы, а также положить на питомца влажные полотенца и дать ему немного воды. Даже после стабилизации состояния необходимо отвезти животное к врачу, поскольку осложнения могут развиться спустя несколько часов.