В Госдуме призвали оберегать детей от влияния нейросетей

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Детей нужно оберегать от негативного влияния нейросетей и вести с ними разъяснительную работу, а задача законодателей — сформировать отношение государства и общества к ИИ, считает член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
«Мы понимаем, как представители законодательной власти, да и просто родители, что детей нужно в какой-то мере оберегать и вести с ними некую в том числе и разъяснительную работу, объяснять и обучать их. Хотя они сейчас быстрее нас, взрослых, определяют, где искусственный интеллект и где какой контент. Поэтому, я думаю, общими усилиями мы сформируем подход и отношение к этому вопросу», — сказал Немкин в интервью РИА Новости.
Он отметил, что запретить детям пользоваться нейросетями вряд ли получится. Более того, по словам депутата, многие из них сегодня способны сами научить взрослых эффективно работать с такими инструментами, так как для молодого поколения эта среда гораздо более естественна, чем для многих взрослых.
«Искусственный интеллект — это явление, которое уже присутствует в нашей жизни, а работа всех организаций, в том числе и законодательных, — сформировать подход и отношение государства и общества к этому новому для нас явлению», — добавил Немкин.
Он подчеркнул, что меньше всего хотелось бы отставать от других стран в развитии и понимании технологий искусственного интеллекта, но при этом важно помнить: нейросеть — это инструмент, а ключевая роль всегда остается за человеком, и именно этот принцип должен находить отражение в правилах и регламентах использования подобных технологий.