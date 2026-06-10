В Чебоксарах восстановили движение транспорта после ракетной атаки

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /ТАСС/. Движение по участкам дорог запущено после ракетной атаки в Чебоксарах. Контактная троллейбусная сети восстановлена, сообщил глава города Станислав Трофимов.
«Движение по всем ранее перекрытым участкам дорог полностью запущено. Контактная сеть троллейбусной сети восстановлена», — написал Трофимов в «Максе».
Ранее глава республики Олег Николаев сообщал, что жилые дома, административные и социальные объекты получили повреждения после атаки на регион. Также пострадали три человека.
Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.Читать дальше