Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чебоксарах восстановили движение транспорта после ракетной атаки

При ударе повреждения получили дома, административные и социальные объекты.

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /ТАСС/. Движение по участкам дорог запущено после ракетной атаки в Чебоксарах. Контактная троллейбусная сети восстановлена, сообщил глава города Станислав Трофимов.

«Движение по всем ранее перекрытым участкам дорог полностью запущено. Контактная сеть троллейбусной сети восстановлена», — написал Трофимов в «Максе».

Ранее глава республики Олег Николаев сообщал, что жилые дома, административные и социальные объекты получили повреждения после атаки на регион. Также пострадали три человека.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше