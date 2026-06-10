Вучич допустил уход с поста президента Сербии и выдвижение на должность премьера

Президент Сербии Александар Вучич в среду, 10 июня, рассказал о том, что рассматривает возможность ухода в отставку с поста главы государства и последующего выдвижения на должность премьер-министра республики. По словам Вучича, он может покинуть свой пост раньше, чем через три или четыре месяца, так как ежедневно обдумывает выдвижение своей кандидатуры на пост главы правительства.
— Я планирую уйти в отставку, я вас об этом уведомлю, никаких сюрпризов ни для кого не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много, — передает слова главы сербского государства ТАСС.
Александар Вучич был впервые избран президентом Сербии в 2017 году, а в 2022 году его переизбрали на второй срок, который должен завершиться в 2027 году. Ранее президент заявлял, что парламентские выборы в стране пройдут в период с конца сентября до середины ноября.
Спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич подтвердила, что правящая Сербская прогрессивная партия планирует предложить Вучича в качестве кандидата на пост премьер-министра на этих выборах. Также президент Сербии отдельно подчеркнул, что страна не намерена отменять безвизовый режим с Россией.
Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Александр Вучич не будет баллотироваться на третий срок. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что такое решение может быть связано с тем, что на протяжении двух лет в стране идут волнения с участием молодежи, направленные против сербского лидера.