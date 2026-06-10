Вучич допустил уход с поста президента Сербии и выдвижение на должность премьера

Президент Сербии Александар Вучич в среду, 10 июня, рассказал о том, что рассматривает возможность ухода в отставку с поста главы государства и последующего выдвижения на должность премьер-министра республики. По словам Вучича, он может покинуть свой пост раньше, чем через три или четыре месяца, так как ежедневно обдумывает выдвижение своей кандидатуры на пост главы правительства.