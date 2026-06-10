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Вучич допустил уход с поста президента Сербии и выдвижение на должность премьера

Президент Сербии Александар Вучич в среду, 10 июня, рассказал о том, что рассматривает возможность ухода в отставку с поста главы государства и последующего выдвижения на должность премьер-министра республики. По словам Вучича, он может покинуть свой пост раньше, чем через три или четыре месяца, так как ежедневно обдумывает выдвижение своей кандидатуры на пост главы правительства.

Президент Сербии Александар Вучич в среду, 10 июня, рассказал о том, что рассматривает возможность ухода в отставку с поста главы государства и последующего выдвижения на должность премьер-министра республики. По словам Вучича, он может покинуть свой пост раньше, чем через три или четыре месяца, так как ежедневно обдумывает выдвижение своей кандидатуры на пост главы правительства.

— Я планирую уйти в отставку, я вас об этом уведомлю, никаких сюрпризов ни для кого не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много, — передает слова главы сербского государства ТАСС.

Александар Вучич был впервые избран президентом Сербии в 2017 году, а в 2022 году его переизбрали на второй срок, который должен завершиться в 2027 году. Ранее президент заявлял, что парламентские выборы в стране пройдут в период с конца сентября до середины ноября.

Спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич подтвердила, что правящая Сербская прогрессивная партия планирует предложить Вучича в качестве кандидата на пост премьер-министра на этих выборах. Также президент Сербии отдельно подчеркнул, что страна не намерена отменять безвизовый режим с Россией.

Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Александр Вучич не будет баллотироваться на третий срок. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что такое решение может быть связано с тем, что на протяжении двух лет в стране идут волнения с участием молодежи, направленные против сербского лидера.

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