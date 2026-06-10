Delfi: в Латвии концерт Xzibit отменили из-за его выступлений в России

Власти Латвии отменили выступление американского рэпера Xzibit в Риге, причиной стали несколько концертов в России в 2025 году, пишет Delfi.
«После получения дополнительной информации о деятельности артиста в России и оценки ситуации компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit в Coyote Fly не может состояться», — говорится в сообщении портала.
Концерт рэпера был запланирован на 19 сентября. Организаторы выступления заявили, что уважают решение властей. При этом они указали на отсутствие у них информации, что выступления Xzibit в РФ носили политический характер.
Ранее сообщалось, что концерты немецкого исполнителя, бывшего участника группы Modern Talking Дитера Болена в Литве отменили, предположительно, из-за его пророссийских высказываний.