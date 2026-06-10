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Delfi: в Латвии концерт Xzibit отменили из-за его выступлений в России

Организаторы заявили, что у них нет данных о политическом характере выступлений рэпера в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Власти Латвии отменили выступление американского рэпера Xzibit в Риге, причиной стали несколько концертов в России в 2025 году, пишет Delfi.

«После получения дополнительной информации о деятельности артиста в России и оценки ситуации компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit в Coyote Fly не может состояться», — говорится в сообщении портала.

Концерт рэпера был запланирован на 19 сентября. Организаторы выступления заявили, что уважают решение властей. При этом они указали на отсутствие у них информации, что выступления Xzibit в РФ носили политический характер.

Ранее сообщалось, что концерты немецкого исполнителя, бывшего участника группы Modern Talking Дитера Болена в Литве отменили, предположительно, из-за его пророссийских высказываний.

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