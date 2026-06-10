Финский паспорт будут давать через экзамен

Парламент Финляндии утвердил введение обязательного экзамена для претендентов на гражданство страны. Как сообщает портал Suomen Uutiset, соответствующее решение было принято на пленарном заседании 10 июня.
Инициативу, подготовленную МВД Финляндии, поддержали 153 депутата. Против законопроекта проголосовал 21 парламентарий.
Согласно новым правилам, кандидаты на получение финского паспорта должны будут пройти специальное тестирование. Экзамен планируется проводить в электронном формате на финском или шведском языках.
Во время обсуждения документа отмечалось, что предлагаемый порядок соответствует подходам, действующим в ряде европейских стран, включая Швецию и Великобританию.
Ранее финские власти уже ужесточили требования к соискателям гражданства, увеличив значение таких критериев, как срок проживания в стране, уровень дохода и соответствие личности установленным условиям.
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен ранее поясняла, что тестирование должно показать, насколько претендент знаком с основами устройства финского общества, а также понимает права и обязанности граждан страны.
Предполагается, что экзамен начнет действовать с 2027 года.
По данным финских властей, в прошлом году гражданство Финляндии получили более 14 тысяч иностранцев. Среди них было около 1,5 тысячи граждан России. В Migri объясняли рекордные показатели обработкой заявлений, накопившихся за предыдущие годы.
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