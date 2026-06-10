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Стали известны дата и место похорон Людмилы Чурсиной

Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят 12 июня в Санкт-Петербурге на Сестрорецком кладбище, сообщила директор Театр Российской армии Милена Авимская.

Источник: РБК

Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят 12 июня в Санкт-Петербурге на Сестрорецком кладбище, сообщила директор Театр Российской армии Милена Авимская.

«Отпевание состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, захоронение на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга по желанию родственников», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу Театра Российской Армии.

Людмила Чурсина умерла 10 июня после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

Чурсина родилась в 1941 году в Сталинабаде (ныне Душанбе), окончила Театральный институт имени Щукина и дебютировала в кино в 1961 году в фильме «Когда деревья были большими».

За свою карьеру она работала в Театре имени Вахтангова, на киностудии «Ленфильм» и в Театре Российской армии, сыграв более 100 ролей в кино и сериалах, среди которых «Щит и меч», «Угрюм-река», «Маргоша» и «Интерны».

Роли известной актрисы Людмилы Чурсиной.

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