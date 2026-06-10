Стали известны дата и место похорон Людмилы Чурсиной

За свою карьеру она работала в Театре имени Вахтангова, на киностудии «Ленфильм» и в Театре Российской армии, сыграв более 100 ролей в кино и сериалах, среди которых «Щит и меч», «Угрюм-река», «Маргоша» и «Интерны».