Стали известны дата и место похорон Людмилы Чурсиной

Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят 12 июня в Санкт-Петербурге на Сестрорецком кладбище, сообщила директор Театр Российской армии Милена Авимская.
«Отпевание состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, захоронение на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга по желанию родственников», — говорится в сообщении.
РБК направил запрос в пресс-службу Театра Российской Армии.
Людмила Чурсина умерла 10 июня после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.
Чурсина родилась в 1941 году в Сталинабаде (ныне Душанбе), окончила Театральный институт имени Щукина и дебютировала в кино в 1961 году в фильме «Когда деревья были большими».
За свою карьеру она работала в Театре имени Вахтангова, на киностудии «Ленфильм» и в Театре Российской армии, сыграв более 100 ролей в кино и сериалах, среди которых «Щит и меч», «Угрюм-река», «Маргоша» и «Интерны».
Роли известной актрисы Людмилы Чурсиной.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».