Калининград к 2035 году должен стать городом экономики знаний с долей 45%

2035 года. С отчётом выступил первый заместитель главы администрации, председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков.
Главная новая ставка — город не как совокупность материальных ценностей, а как сообщество людей с уникальными человеческими и интеллектуальными качествами. К 2035 году планируется обеспечить долю экономики знаний на уровне 45% за счёт развития науки, образования, инноваций, IT, креативных индустрий, медицины, высоких технологий и туризма.
Сначала, к 2030 году, упор сделают на развитие кластеров: музейный, технопарк, кампус БФУ «Кантиана». Также в приоритете — транспортная реформа и повышение экологии городской среды.
К 2035 году предстоит завершить масштабные инфраструктурные проекты: обустроить сеть парковых зон и пространство на острове Октябрьском, реконструировать и построить эстакады, создать сеть транспортно-пересадочных узлов.
Шлыков привёл конкретные результаты. За последние годы благоустроили 34 общественных пространства и 88 дворовых территорий — доля благоустроенных общественных зон достигла почти 55%.
Спортивная жизнь активизировалась: проводят 200 мероприятий в год с охватом свыше 90 тысяч человек. Новые спортивные объекты помогли вовлечь в спорт почти 60% горожан. В молодёжной сфере провели более 3 тысяч мероприятий (охват — свыше 100 тысяч человек). Посещаемость учреждений культуры выросла почти до 2 миллионов человек.
За пять лет построили и отремонтировали более 100 километров дорог и тротуаров (общий объём за период — около 600 километров). Доля улично-дорожной сети в нормативном состоянии достигла 55%.
При поддержке правительства области и губернатора Алексея Беспрозванных городской транспорт заметно обновили: на линии вышли 35 новых троллейбусов (подвижной состав обновлён полностью) и 56 автобусов. В прошлом году запустили новые маршруты № 2а и № 15, а троллейбусные и автобусные линии продлили до больниц и школ.
Глава города Олег Аминов поддержал предложение оставить основные положения стратегии неизменными, но скорректировать показатели. Обновлённый документ планируют принять на следующем заседании горсовета.