Калининград к 2035 году должен стать городом экономики знаний с долей 45%

Спортивная жизнь активизировалась: проводят 200 мероприятий в год с охватом свыше 90 тысяч человек. Новые спортивные объекты помогли вовлечь в спорт почти 60% горожан. В молодёжной сфере провели более 3 тысяч мероприятий (охват — свыше 100 тысяч человек). Посещаемость учреждений культуры выросла почти до 2 миллионов человек.