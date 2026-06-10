В Смоленске в гастрономическом фестивале участвуют представители 40 регионов РФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Всероссийский гастрономический фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом РФ, стартовал в Лопатинском саду Смоленска. Участие в мероприятии принимают представили 40 регионов России, сообщил губернатор региона Василий Анохин в «Максе».
«Яркий, масштабный праздник на любой вкус. В Смоленске в Лопатинском саду на Массовом поле проходит Всероссийский гастрономический фестиваль “Вкусы России”. Здесь продукты со всей страны — от Калининграда до Чукотки. Сегодня вместе с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Николаевной Лут принял участие в торжественном открытии фестиваля. В фестивале участвуют представители 40 регионов — фермеры малые, средние и микропредприятия, которые работают на сельских территориях, развивают локальные бренды и бережно хранят гастрономические традиции своих регионов», — написал глава региона.
В ходе церемонии открытия глава Министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут вручила почетные награды Минсельхоза труженикам села Смоленской области. В число награжденных вошли механизаторы, инженеры, ветеринары, трактористы, бригадиры и предприниматели. «Каждый из них — пример преданности своему делу и любви к родной земле», — подчеркнул глава региона.
Анохин отметил, что Смоленск впервые стал площадкой для гастрономического фестиваля. Для посетителей ярмарки представлена домашняя выпечка, домашние сыры, травяные сборы, дальневосточные и кавказские угощения, а также блюда, приготовленные по смоленским рецептам. Помимо дегустаций продукции, для гостей подготовили мастер-классы, выступления творческих коллективов.
Площадки в рамках гастрономического фестиваля «Вкусы России» в Смоленске будут работать до 13 июня с 10:00 мск до 18:00 мск.