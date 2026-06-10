В Смоленске в гастрономическом фестивале участвуют представители 40 регионов РФ

«Яркий, масштабный праздник на любой вкус. В Смоленске в Лопатинском саду на Массовом поле проходит Всероссийский гастрономический фестиваль “Вкусы России”. Здесь продукты со всей страны — от Калининграда до Чукотки. Сегодня вместе с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Николаевной Лут принял участие в торжественном открытии фестиваля. В фестивале участвуют представители 40 регионов — фермеры малые, средние и микропредприятия, которые работают на сельских территориях, развивают локальные бренды и бережно хранят гастрономические традиции своих регионов», — написал глава региона.