За что в Актау наградили представителей военного оркестра

Нагрудный знак «Мәдениет саласының үздігі» вручили начальнику военного оркестра войсковой части 29011 лейтенанту Алибеку Досщанову и музыканту из числа гражданского персонала Шамилю Валиеву, передает DKNews.kz.
Торжественная церемония прошла в морской столице страны.
Награду вручили от имени Министерства культуры.
В официальной обстановке награды лауреатам передал заместитель акима Актау Бекзат Бакбергенулы.
Высокая оценка со стороны Министерства культуры и информации стала признанием профессиональных достижений военных музыкантов и их вклада в развитие отечественной культуры.
Военный оркестр представляет Вооруженные силы на крупных мероприятиях.
Военный оркестр войсковой части 29011 регулярно принимает участие в государственных, общественных и культурно-массовых мероприятиях.
Коллектив достойно представляет Вооруженные силы Казахстана на различных площадках и вносит вклад в сохранение и популяризацию музыкального искусства.
Среди основных направлений деятельности оркестра:
участие в государственных церемониях; сопровождение культурных и общественных мероприятий; популяризация музыкального искусства; поддержка военно-патриотического воспитания молодежи; укрепление престижа военной службы.
Почему это важно.
Творчество военных музыкантов играет заметную роль не только в культурной жизни страны, но и в укреплении патриотических ценностей. Их выступления способствуют повышению морального духа военнослужащих, сохранению традиций и объединению казахстанцев вокруг уважения к защитникам Отечества.
Полученная награда подчеркивает значимость этой работы и вклад военных оркестров в развитие культурного пространства Казахстана.