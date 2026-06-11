За что в Актау наградили представителей военного оркестра

Творчество военных музыкантов играет заметную роль не только в культурной жизни страны, но и в укреплении патриотических ценностей. Их выступления способствуют повышению морального духа военнослужащих, сохранению традиций и объединению казахстанцев вокруг уважения к защитникам Отечества.