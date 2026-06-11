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За что в Актау наградили представителей военного оркестра

В Актау военнослужащие и представители военного оркестра были удостоены высокой ведомственной награды Министерства культуры и информации Казахстана.

Источник: Деловой Казахстан

Нагрудный знак «Мәдениет саласының үздігі» вручили начальнику военного оркестра войсковой части 29011 лейтенанту Алибеку Досщанову и музыканту из числа гражданского персонала Шамилю Валиеву, передает DKNews.kz.

Торжественная церемония прошла в морской столице страны.

Награду вручили от имени Министерства культуры.

В официальной обстановке награды лауреатам передал заместитель акима Актау Бекзат Бакбергенулы.

Высокая оценка со стороны Министерства культуры и информации стала признанием профессиональных достижений военных музыкантов и их вклада в развитие отечественной культуры.

Военный оркестр представляет Вооруженные силы на крупных мероприятиях.

Военный оркестр войсковой части 29011 регулярно принимает участие в государственных, общественных и культурно-массовых мероприятиях.

Коллектив достойно представляет Вооруженные силы Казахстана на различных площадках и вносит вклад в сохранение и популяризацию музыкального искусства.

Среди основных направлений деятельности оркестра:

участие в государственных церемониях; сопровождение культурных и общественных мероприятий; популяризация музыкального искусства; поддержка военно-патриотического воспитания молодежи; укрепление престижа военной службы.

Почему это важно.

Творчество военных музыкантов играет заметную роль не только в культурной жизни страны, но и в укреплении патриотических ценностей. Их выступления способствуют повышению морального духа военнослужащих, сохранению традиций и объединению казахстанцев вокруг уважения к защитникам Отечества.

Полученная награда подчеркивает значимость этой работы и вклад военных оркестров в развитие культурного пространства Казахстана.