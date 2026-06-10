Почти 40% ростовских предпринимателей заявили об усилении конкуренции

Доля предпринимателей Ростовской области, которые отмечают рост числа конкурентов на своих рынках, по итогам 2025 года достигла 38,6%. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».