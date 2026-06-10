Нарколог объяснил, почему квас опасен для водителей за рулем

Об этом предупредил психиатр-нарколог Антон Рудковский. Водителям стоит знать простое правило, которое убережет от лишних вопросов на дороге. В безалкогольных напитках содержится до 0,5% этанола — на психомоторные реакции это не влияет. Но сразу после употребления спирт может кратковременно задержаться в полости рта и дыхательных путях.