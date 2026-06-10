Нарколог объяснил, почему квас опасен для водителей за рулем

Квас, кефир и безалкогольное пиво не делают водителя пьяным, но могут дать ложный результат на алкотестере.
Об этом предупредил психиатр-нарколог Антон Рудковский. Водителям стоит знать простое правило, которое убережет от лишних вопросов на дороге. В безалкогольных напитках содержится до 0,5% этанола — на психомоторные реакции это не влияет. Но сразу после употребления спирт может кратковременно задержаться в полости рта и дыхательных путях.
Именно это улавливает алкотестер. Через 10−15 минут показатели возвращаются к нулю. Риск возрастает, если выпить сразу несколько литров кваса: этанол способен накопиться в ощутимых объемах.
«Сами по себе квас, кефир или безалкогольное пиво не делают человека пьяным. Но в вопросах вождения лучше исключать любые факторы, которые могут вызвать сомнения или повлиять на безопасность», — резюмирует Рудковский.
Правило простое: выпил квас или кефир — подожди 15 минут перед тем, как садиться за руль. Этого достаточно, чтобы показатели пришли в норму, — пишет «За рулем».
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