Объявлены лауреаты Конкурса короткометражного кино МХТ имени А. П. Чехова

Конкурс короткометражного кино был учрежден МХТ имени А. П. Чехова в 2023 году и был приурочен к 125-летию театра. В 2025 году лауреатом в номинации «Режиссура» стал Павел Винокуров, студент Института кино НИУ ВШЭ. Он снял короткометражный фильм «Три дня из жизни Антона Палыча не Чехова» по сценарию Евгении Хрипковой при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru. Премьера картины запланирована на осень 2026 года.