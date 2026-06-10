Курбанов не считает простой победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ

«В плей-офф не бывает проходных матчей, каждая игра — это отдельный эпизод. Да, мы выиграли 4:0, но я не считаю, что победа далась легко. Нами была проделана огромная работа на протяжении всего сезона, тренерский штаб нас великолепно подготовил как физически, так и тактически. Считаю, что мы заслужили чемпионство», — добавил собеседник агентства.