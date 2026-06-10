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Курбанов не считает простой победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ

В финальной серии армейцы победили казанский УНИКС со счетом 4−0.

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Победа московского баскетбольного клуба ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ не была простой. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный победитель Евролиги в составе армейцев Никита Курбанов.

Ранее ЦСКА победил казанский УНИКС в финальной серии турнира со счетом 4−0.

«Всегда приятно выиграть турнир. У УНИКСа очень хорошая и сильная команда. Три матча мы вели игру от начала и до самого конца, но сегодня старт не задался, однако мы смогли переломить ход встречи», — сказал Курбанов.

«В плей-офф не бывает проходных матчей, каждая игра — это отдельный эпизод. Да, мы выиграли 4:0, но я не считаю, что победа далась легко. Нами была проделана огромная работа на протяжении всего сезона, тренерский штаб нас великолепно подготовил как физически, так и тактически. Считаю, что мы заслужили чемпионство», — добавил собеседник агентства.