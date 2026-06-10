В Запорожской области запретили перевозить организованные группы детей

Запрет касается в том числе федеральной трассы «Новороссия», уточнил губернатор. Мера вступила в силу 10 июня и будет действовать до особого распоряжения. По словам Евгения Балицкого, вопрос об отмене запрета будет рассмотрен после улучшения обстановки в регионе.