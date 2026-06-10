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Заявление Трампа по Ирану вызвало резкое падение фондового рынка США

Трамп сообщил, что США хочет возобновить удары по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона нанести мощные удары по Ирану. Это вызвало резкое падение фондового рынка США на $1,2 трлн за 4 часа, и биржа буквально «окрасилась» в красный цвет. Информация об этом содержится на форуме инвесторов.

«Американский фондовый рынок пережил агрессивный красный день», — отмечается в источнике.

Нужно отметить, что в данный момент между США и Ираном действует перемирие. Но Трамп не исключил, что удары со стороны Вашингтона могут быть возобновлены. Отмечается, что хозяин Белого дома сильно зол из-за якобы сбития иранской стороной американского самолета. Правда, никаких доказательств, кроме громких заявлений, Вашингтон так и не предоставил. Иран пока воздерживается от комментариев касательно этого инцидента.

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