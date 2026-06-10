Заявление Трампа по Ирану вызвало резкое падение фондового рынка США

Нужно отметить, что в данный момент между США и Ираном действует перемирие. Но Трамп не исключил, что удары со стороны Вашингтона могут быть возобновлены. Отмечается, что хозяин Белого дома сильно зол из-за якобы сбития иранской стороной американского самолета. Правда, никаких доказательств, кроме громких заявлений, Вашингтон так и не предоставил. Иран пока воздерживается от комментариев касательно этого инцидента.