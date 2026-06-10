Создана интерактивная «карта профессий» Старой Руссы XVII века

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Ученые НовГУ и НИУ ВШЭ создали «карту профессий» Старой Руссы XVII века, на которой видно, в каких районах города жили хлебники, кузнецы, рыбники, скоморохи и представители других занятий. Выяснилось, что далеко не всегда люди одной профессии селились рядом, как было заведено в Средневековье, сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского государственного университета.
«Карта позволяет предположить, что в 1600-е годы Русса была негласно поделена между торговцами-разносчиками на “зоны влияния” — в каждом районе работали только один коробейник и один “щепетильник” — торговец мелким штучным товаром, белилами, румянами, зеркалами и гребнями», — сообщили в вузе.
Основой стала геоинформационная система (ГИС) «Историческая топография Старой Руссы в раннемодерную эпоху», над которой НовГУ и ВШЭ работали несколько лет. По сути это реконструкция плана города начала XVII века. На нем обозначены улицы, конкретные дворовладения и храмы. ГИС создавалась на основе письменных источников из Старой Руссы: дозорной книги 1611 года и писцовой книги 1624 года. Далее эту информацию совместили с картографическими источниками XVII-XIX веков.
Гастрономический ландшафт.
Исследователи разделили жителей на несколько категорий. Первая — производители продуктов питания и владельцы продовольственных лавок. Визуализация данных показала, что некоторые ремесленники строго следовали топонимической логике. Так, калачники предсказуемо концентрировались на Калачнинской улице. Также на этой и смежных улицах проживали люди, связанные с производством хлеба и мучной продукции: например, мельцы и пирожники. Дворы шпанников — пекарей, которые специализировались на оладьях и блинах, тяготели к окраине — Емецкому концу, улицам Серёдка и Великая, территории у церкви Святого Николы. Историки объясняют это близостью к точкам сбыта: именно здесь располагались шпанные избы и торговые лавки.
Определенная пространственная логика прослеживается и у других «пищевиков». Молодожники — мастера, выращивавшие молодой солод для пивоварения, — преимущественно селились на южной окраине, в Песьем конце, где находились и их производственные помещения. Там же концентрировались овощники: луковники, огородники, яблочники и глуповники. Что касается мясников, они были рассредоточены по всему посаду, полностью избегая лишь Соборной стороны, но неизменно тяготели к центральному торгу.
«Мы выявили закономерность: на каждый конец Старой Руссы приходилось строго по одному коробейнику и одному щепетильнику. То есть, они были равномерно распределены по городу, полностью избегая конкуренции друг с другом в границах одного района. Возможно, это дает основания предполагать наличие негласного соглашения о разделении сфер влияния между торговцами вразнос», — отметили в вузе. При этом некоторые профессии до сих пор остаются загадкой, так как их названия отсутствуют в академических словарях древнерусского языка. Это, например, «поплетальники», которых в Старой Руссе было довольно много.
ГИС продолжает дорабатываться и расширяться. В ближайших планах историков — добавить на карту новые объекты. Также будет расширен список источников — писцовых книг, содержащих сведения о населении и земельных участках.