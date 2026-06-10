Создана интерактивная «карта профессий» Старой Руссы XVII века

«Мы выявили закономерность: на каждый конец Старой Руссы приходилось строго по одному коробейнику и одному щепетильнику. То есть, они были равномерно распределены по городу, полностью избегая конкуренции друг с другом в границах одного района. Возможно, это дает основания предполагать наличие негласного соглашения о разделении сфер влияния между торговцами вразнос», — отметили в вузе. При этом некоторые профессии до сих пор остаются загадкой, так как их названия отсутствуют в академических словарях древнерусского языка. Это, например, «поплетальники», которых в Старой Руссе было довольно много.