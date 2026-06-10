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Почти треть предпринимателей не увидела барьеров для ведения бизнеса на Дону

Более четверти предпринимателей Ростовской области не видят существенных ограничений для ведения бизнеса. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Источник: Коммерсантъ

Более четверти предпринимателей Ростовской области не видят существенных ограничений для ведения бизнеса. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Согласно исследованию, 28,3% представителей бизнеса заявили, что не сталкиваются с серьезными препятствиями при ведении текущей деятельности или открытии новых проектов. Этот вариант ответа стал самым распространенным среди участников опроса.

Вместе с тем остальные предприниматели сообщили о наличии различных проблем. Наиболее часто представители бизнеса называли высокий уровень налоговой нагрузки и нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. По сравнению с предыдущим годом значимость этих факторов выросла.

Кроме того, респонденты указывали на рост стоимости сырья и энергоресурсов, увеличение расходов на соблюдение обязательных требований и необходимость адаптации к изменениям нормативной базы. Часть участников исследования также отметила влияние высокой стоимости заемных средств и снижения потребительского спроса.

Несмотря на сохраняющиеся сложности, оценки административного климата в регионе остаются относительно стабильными. Так, 37,9% предпринимателей заявили, что уровень административных барьеров за последние три года не изменился, а 17,3% считают, что преодолевать их стало проще. Еще 6,7% респондентов сообщили, что административные препятствия были полностью устранены.

Опрос проводился среди 1000 представителей бизнеса из 53 муниципальных образований Ростовской области. Более половины участников исследования являются собственниками компаний, а около трети ведут предпринимательскую деятельность более десяти лет.