Почти треть предпринимателей не увидела барьеров для ведения бизнеса на Дону

Несмотря на сохраняющиеся сложности, оценки административного климата в регионе остаются относительно стабильными. Так, 37,9% предпринимателей заявили, что уровень административных барьеров за последние три года не изменился, а 17,3% считают, что преодолевать их стало проще. Еще 6,7% респондентов сообщили, что административные препятствия были полностью устранены.