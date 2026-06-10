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ОП: число негосударственных организаций — поставщиков соцуслуг выросло на 7%

Среди регионов-лидеров, где развивается эта сфера — Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Башкортостан, Татарстан, Ленинградская, Самарская области, Санкт-Петербург.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Негосударственные организации стали серьезными поставщиками социальных услуг, которые возмещаются им из бюджета — за последние пять лет их число выросло с 27% до 34%. Об этом сообщила в интервью ТАСС на полях ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию некоммерческого сектора, руководитель фонда «Доброта Севера» и Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.

«За последние годы число таких организаций выросло, в целом есть динамика. В 2020 году это были 1,2 тыс. социально ориентированных НКО, которые оказывали эти услуги, а в 2025-м уже 1,6 тысяч таких социально-ориентированных НКО. И, соответственно, от 27% за 5 лет мы пришли к 34%. Это, безусловно, позитивно. А если посмотреть, например, 15 [лет], то мы начинали вообще с 1%», — сказала Тополева-Солдунова.

Она уточнила, что в число негосударственных поставщиков входят и НКО, и коммерческие организации.

По ее словам, среди регионов-лидеров, где развивается эта сфера — Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Башкортостан, Татарстан, Ленинградская, Самарская области, Санкт-Петербург. «Там можно по-разному измерять, где больше средств передается НКО в качестве поставщиков услуг или где больше по количеству таких организаций», — сказала член ОП.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.