ОП: число негосударственных организаций — поставщиков соцуслуг выросло на 7%

«За последние годы число таких организаций выросло, в целом есть динамика. В 2020 году это были 1,2 тыс. социально ориентированных НКО, которые оказывали эти услуги, а в 2025-м уже 1,6 тысяч таких социально-ориентированных НКО. И, соответственно, от 27% за 5 лет мы пришли к 34%. Это, безусловно, позитивно. А если посмотреть, например, 15 [лет], то мы начинали вообще с 1%», — сказала Тополева-Солдунова.