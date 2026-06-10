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Корстин: ЦСКА является неудобным соперником для УНИКСа в решающих стадиях

В финальной серии Единой лиги ВТБ армейцы победили со счетом 4−0.

КАЗАНЬ, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. ЦСКА является неудобным соперником для баскетболистов казанского УНИКСа в решающих стадиях плей-офф Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор турнира Илона Корстин.

В финальной серии ЦСКА со счетом 4−0 обыграл казанский УНИКС.

«ЦСКА — очень неудобный соперник для УНИКСа. При этом для УНИКСа сезон успешный — команда играла в финале Внутреннего кубка, стали вторыми в регулярке, но на данный момент ЦСКА в решающей стадии значительно сильнее», — сказала Корстин.

ЦСКА является рекордсменом по количеству побед в Единой лиге ВТБ. УНИКС в шестой раз завоевал серебряные медали. Казанская команда становилась победителем турнира в 2023 году. Помимо финалистов завершившегося розыгрыша плей-офф чемпионами Единой лиги ВТБ становились подмосковные «Химки» (2011) и «Зенит» (2022).