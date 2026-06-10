Корстин: ЦСКА является неудобным соперником для УНИКСа в решающих стадиях

В финальной серии ЦСКА со счетом 4−0 обыграл казанский УНИКС.
«ЦСКА — очень неудобный соперник для УНИКСа. При этом для УНИКСа сезон успешный — команда играла в финале Внутреннего кубка, стали вторыми в регулярке, но на данный момент ЦСКА в решающей стадии значительно сильнее», — сказала Корстин.
ЦСКА является рекордсменом по количеству побед в Единой лиге ВТБ. УНИКС в шестой раз завоевал серебряные медали. Казанская команда становилась победителем турнира в 2023 году. Помимо финалистов завершившегося розыгрыша плей-офф чемпионами Единой лиги ВТБ становились подмосковные «Химки» (2011) и «Зенит» (2022).