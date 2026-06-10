Ученый Мясищева назвала внешние признаки спелого и безопасного арбуза

Эксперт отметила, что зрелый плод издает гулкий звонкий звук и пружинит в ответ на постукивание. Глухой или трескучий звук указывает на перезрелость или наличие внутренних пустот. Кожура качественного арбуза должна быть матовой и гладкой с четкими контрастными полосами, а хвостик сухим, но не пересохшим. Зеленая и сочная плодоножка свидетельствует о том, что плод сорвали слишком рано.