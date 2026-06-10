Ученый Мясищева назвала внешние признаки спелого и безопасного арбуза

Спелый и безопасный арбуз можно определить по звонкому звуку при постукивании, сухой плодоножке, яркому желтому пятну и большому весу. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор сельскохозяйственных наук, доцент и заведующая кафедрой ХимБиотех Московского политеха Нина Мясищева.
Эксперт отметила, что зрелый плод издает гулкий звонкий звук и пружинит в ответ на постукивание. Глухой или трескучий звук указывает на перезрелость или наличие внутренних пустот. Кожура качественного арбуза должна быть матовой и гладкой с четкими контрастными полосами, а хвостик сухим, но не пересохшим. Зеленая и сочная плодоножка свидетельствует о том, что плод сорвали слишком рано.
Важным критерием спелости является наличие яркого желтого или насыщенного оранжевого полевого пятна на боку плода. Белое или бледно-желтое пятно говорит о незрелости арбуза. Идеальный плод должен иметь симметричную форму без выпуклостей и вмятин, так как вытянутые или приплюснутые экземпляры часто срывают недозрелыми для удобства транспортировки.
Специалист подчеркнула, что правильный арбуз обязан быть тяжелым для своего размера. Именно большой вес гарантирует наличие внутри большого количества сока и сахара.
Ранее была названа неожиданная польза арбуза для организма.