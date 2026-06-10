В Екатеринбурге водитель автобуса перепутал педали, протаранил машину и людей: погибли трое взрослых и ребёнок

Авария произошла вечером на перекрёстке улиц 8 Марта и Малышева. По данным регионального Следственного комитета, когда автобус вынесло на тротуар, он сбил прохожих и врезался в храм «Большой Златоуст». Погибли трое взрослых и ребёнок, ещё четыре человека получили травмы. Как уточнили в областной Госавтоинспекции, в салоне находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал.