Полет по заданному маршруту: как вернуть достоинство писательской профессии в современных реалиях

Писатель и редактор Юрий Вильямович Козлов рассуждает о том, как вернуть достоинство профессии писателя, возродить жанр критики, побудить издательства публиковать талантливых, но не раскрученных авторов, особенно живущих вдали от столиц, и о многом другом.
Я опубликовал немало статей, в том числе и в «Вечерней Москве», о том, как реорганизовать в России литературное дело. И вот, спустя тридцать пять лет после развала СССР, «воз» не просто сдвинулся с места, а поехал, набирая скорость.
Союз писателей России стал вновь объединяющим центром для писателей из других союзов. Появилась Национальная литературная премия «Слово». Осуществляется ряд проектов по модернизации Центрального дома литераторов, домов творчества, книжных магазинов. Значительно увеличились суммы выплат на лечение, стипендии и иные виды материальной помощи. Благодаря грантам Президентского фонда культурных инициатив авторы из регионов получили возможность выйти со своими произведениями к всероссийскому читателю.
Согласны не все.
Команда нового руководителя Владимира Мединского взяла курс на превращение СПР в организацию, способную быстро и эффективно реагировать на происходящие события, словом и делом участвовать в культурной жизни страны. Не сказать, что все члены союза, как один, встали под новые знамена. Слишком долго они существовали в режиме экстремального самовыживания, исследуя и критикуя в своих произведениях «язвы» отечественного капитализма.
Поворот «все вдруг» для них подозрителен. Они закалились в недоверии к культурным инициативам власти, равно как и к продвигаемым ею литературным авторитетам, многие из которых пополнили ряды иноагентов. Впрочем, речь идет не только о смене идеологических — от противостояния к сотрудничеству с властью — вех, но и о смене поколений в руководстве СПР. Этот процесс в любой организации идет с эмоциональными и прочими издержками.
Преимущества централизации.
В годы раздельного существования государства и литературы прием новых членов в писательские союзы происходил в свободном, скажем так, режиме, без особого внимания к произведениям кандидатов. Это в СССР, где литература приравнивалась к идеологии, а социальный статус писателя был высок, авторы проходили многоступенчатую и строгую процедуру приема. Оно того стоило: гонорары, дома творчества, ресторан ЦДЛ, поликлиника, оплата больничного по червонцу в день — всех радостей и не перечислишь. Я вступил в союз в 1981 году. Мой первый роман о ленинградских десятиклассниках «Изобретение велосипеда» удостоили отзывами Владимир Маканин, Семен Бабаевский, Борис Можаев. Знаменитые писатели в то время не отказывались от работы в приемных комиссиях.
В постсоветской России членство в Союзе писателей не давало ровным счетом ничего….
Освободить от случайных людей.
Владимир Мединский не устает повторять, что вновь хочет сделать союз «престижным и желанным», а заодно освободить СПР от случайных людей, очевидных (хотя на практике доказать это будет трудно) графоманов, от тех, кто утратил связь со своей писательской организацией, отошел от литературы, вступил в союз «по случаю». Планы нового руководителя брутально озвучил питерский литератор Андрей Буровский, предложивший на февральском съезде СПР сократить численный состав организации процентов на девяносто. В самом деле, можно по пальцам пересчитать, кто на слуху, кого знают читатели. Чем же занимаются остальные восемь с лишним тысяч членов СПР?
Мысль правильная, но противоречащая известным словам Сталина: «Других писателей у меня для вас нет!». Решительно приступить к сокращению контингента оказалось не с руки. Во-первых, на небольшой по численности, но самодостаточный по творчеству и материальному достатку (избранные, живущие на гонорары авторы, кстати, далеко не всегда члены СПР) профессиональный союз власть «мошну» не распахнет. Во-вторых, государству нужен управляемый массовый литературный «актив», работающий по правильным (на данном этапе) идеологическим нарративам. Писатели должны воспеть новых героев, готовых жертвовать собой ради страны. Еще недавно такие герои были невозможны. Патриотизм, любовь к Родине, уважение к традициям, презрение к неправедному богатству считались досадным пережитком советского времени. Произведения с подобными героями автоматически оказывались «за бортом» премий и литературного дискурса.
Сразу повлиять на сформировавшиеся за «рыночные» десятилетия читательские предпочтения трудно, но СПР взялся за работу, сосредоточившись на теме СВО. Пока количество патриотики на злобу дня, особенно в жанре поэзии, определенно довлеет над ее качеством.
Блюсти баланс.
Новому руководству приходится оперативно учитывать все эти обстоятельства, блюсти баланс между «темой» и художественным уровнем продвигаемых произведений; «престижностью» и «массовостью» организации. Именно поэтому вызвавшая поначалу неоднозначную реакцию литературной общественности переаттестация идет в максимально комфортном для членов СПР режиме. Инициатива спущена на места.
В авторитаризме новое руководство упрекнуть нельзя. Никаких революционных изменений не происходит. Но это только на первый взгляд. Прежняя модель двух непересекающихся литератур — премиальной (либеральной) и замалчиваемой (патриотической) — себя исчерпала. Какой будет новая, какое место в жизни страны займет СПР, не знает никто. Переаттестация подводит черту под целой эпохой существования этой организации. Дальше все будет по-другому. Когда-то Юрий Бондарев сравнил перестройку с летящим в неизвестность самолетом. Хочется верить, что Союз писателей России знает маршрут и успешно приземлится на подготовленном аэродроме.
ДОСЬЕ.
Юрий Вильямович Козлов родился 23 июля 1953 года в Великих Луках. Советский и российский писатель, прозаик, редактор, автор более 30 книг, работающий в жанре интеллектуального романа. Сын писателя Вильяма Федоровича Козлова (Вила Ивановича Надточеева). После окончания учебы в Московском полиграфическом институте (1974) работал в журнале «Пионер», где состоялся его успешный творческий дебют — был опубликован рассказ «Качели в Пушкинских горах». Отслужил в армии, в войсках ПВО на Чукотке. После возвращения из армии работал в журналах «Юность» и «Огонек». В 1981 году был принят в Союз писателей СССР. Его произведения публиковались в журналах «Юность», «Пионер», «Аврора», «Октябрь» и других. С 2001 года по настоящее время Юрий Козлов является главным редактором журналов «Роман-газета» и «Детская роман-газета». Долгие годы Юрий Вильямович сотрудничает с газетой «Вечерняя Москва».