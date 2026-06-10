Полет по заданному маршруту: как вернуть достоинство писательской профессии в современных реалиях

В годы раздельного существования государства и литературы прием новых членов в писательские союзы происходил в свободном, скажем так, режиме, без особого внимания к произведениям кандидатов. Это в СССР, где литература приравнивалась к идеологии, а социальный статус писателя был высок, авторы проходили многоступенчатую и строгую процедуру приема. Оно того стоило: гонорары, дома творчества, ресторан ЦДЛ, поликлиника, оплата больничного по червонцу в день — всех радостей и не перечислишь. Я вступил в союз в 1981 году. Мой первый роман о ленинградских десятиклассниках «Изобретение велосипеда» удостоили отзывами Владимир Маканин, Семен Бабаевский, Борис Можаев. Знаменитые писатели в то время не отказывались от работы в приемных комиссиях.