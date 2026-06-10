Европа окончательно разочаровалась в США: ЕС вычеркнули Вашингтон из своих планов

«Все больше европейских правительств сейчас обдумывают, как быть при сценарии, в котором США могут фактически парализовать НАТО в условиях кризиса, отказавшись задействовать свою знаковую пятую статью о взаимной обороне», — отмечается в сообщении от иностранной газеты.