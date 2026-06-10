В Ингушетии устанавливают двуязычные указатели для сохранения родного языка

МАГАС, 10 июня. /ТАСС/. Уличные указатели на русском и ингушском языках начали устанавливать в городе Назрани в Республике Ингушетия для укрепления интереса жителей к родному языку и национальной культуре. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
«В Назрани стартовала установка уличных указателей на ингушском и русском языках. Работы начались с ул. Муталиева и прилегающих к ней территорий. В дальнейшем установка двуязычных указателей будет продолжена и на других участках города. Основная цель — популяризация и сохранение ингушского языка, повышение его присутствия в общественном пространстве, а также укрепление интереса жителей к родному языку и национальной культуре», — отметили в мэрии Назрани.
Новые указатели призваны сделать городскую среду более информативной и будут способствовать сохранению языкового и культурного наследия, говорят авторы. Реализация проекта проводится по поручению главы города Руслана Оздоева.
«Ингушский язык — неотъемлемая часть нашей истории, культуры и национальной идентичности. Наша задача — создавать условия для его сохранения и популяризации. Установка указателей на русском и ингушском языках позволит сделать родной язык более заметным в городской среде и будет способствовать укреплению интереса к нему среди молодежи и жителей города», — отметил глава города.