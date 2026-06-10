В Ингушетии устанавливают двуязычные указатели для сохранения родного языка

«В Назрани стартовала установка уличных указателей на ингушском и русском языках. Работы начались с ул. Муталиева и прилегающих к ней территорий. В дальнейшем установка двуязычных указателей будет продолжена и на других участках города. Основная цель — популяризация и сохранение ингушского языка, повышение его присутствия в общественном пространстве, а также укрепление интереса жителей к родному языку и национальной культуре», — отметили в мэрии Назрани.