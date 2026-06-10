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Sky: полиция Белфаста применила водомет для разгона антимигрантских протестов

По данным телеканала, манифестанты уже подожгли автомобиль-цистерну с водой и в ответ кидают в полицию различные предметы.

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Полиция Северной Ирландии применила водомет для разгона участников антимигрантских протестов, которые второй день подряд проходят в Белфасте. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его информации, манифестанты уже подожгли автомобиль-цистерну с водой и в ответ кидают в полицию различные предметы. Вещательная корпорация Би-би-си опубликовала фото группы людей в черной одежде, перед которыми лежит куча кирпичей, видимо, для того чтобы забрасывать ими стражей порядка.

Ранее несколько школ Белфаста преждевременно закрылись в связи с опасениями новой волны антимигрантских беспорядков, намного раньше обычного перестал ходить общественный транспорт.

Поводом для погромов стало нападение с ножом, которое 8 июня совершил на улице Белфаста выходец из Судана Хади Алодид. Пострадавший Стивен Огилви в результате нападения лишился глаза и находится в коме. Нападавшего задержали, ему предъявлено несколько обвинений.

Во время беспорядков протестующие сожгли автобус, множество автомобилей, в том числе полицейских, а также подожгли магазин с ближневосточными продуктами, турецкую парикмахерскую, индийскую лавку и несколько домов. Жилища лишились около 30 человек.