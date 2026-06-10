Sky: полиция Белфаста применила водомет для разгона антимигрантских протестов

По его информации, манифестанты уже подожгли автомобиль-цистерну с водой и в ответ кидают в полицию различные предметы. Вещательная корпорация Би-би-си опубликовала фото группы людей в черной одежде, перед которыми лежит куча кирпичей, видимо, для того чтобы забрасывать ими стражей порядка.