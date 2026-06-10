Ученые раскрыли, дефицит какого витамина повышает риск варикоза

Исследователи из Фармацевтического и научного университета Чиа-Нань выявили, что дефицит витамина D увеличивает риск варикозного расширения вен. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.
В исследовании участвовали около 500 тысяч взрослых старше 40 лет, у которых многократно измеряли уровень витамина D в крови. За состоянием участников наблюдали в среднем пять лет, сравнивая людей с нормальным уровнем витамина и тех, кто страдал от его дефицита.
Анализ показал, что у людей с выраженной нехваткой витамина D риск развития варикоза был на 62% выше. Дефицит также оказался связан с более тяжёлым течением болезни: вероятность появления варикозных язв увеличивалась более чем в два раза, а риск воспалительных осложнений — почти втрое. Умеренный дефицит витамина D также повышал риск, что указывает на важную роль витамина в поддержании здоровья сосудистой стенки.