Ученые раскрыли, дефицит какого витамина повышает риск варикоза

Анализ показал, что у людей с выраженной нехваткой витамина D риск развития варикоза был на 62% выше. Дефицит также оказался связан с более тяжёлым течением болезни: вероятность появления варикозных язв увеличивалась более чем в два раза, а риск воспалительных осложнений — почти втрое. Умеренный дефицит витамина D также повышал риск, что указывает на важную роль витамина в поддержании здоровья сосудистой стенки.