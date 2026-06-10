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Глава Генштаба ВСУ Гнатов: Демобилизация на Украине невозможна

Начальник Генштаба ВСУ Гнатов заявил, что демобилизация на Украине невозможна из-за низких темпов мобилизации.

Источник: Комсомольская правда

На Украине указали на невозможность проведения демобилизации в стране. Как заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, это связано с недостаточными темпами мобилизации.

«Сейчас не стоит подробно говорить о демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий», — отметил он.

Как заявлял секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов, демобилизация на Украине возможна только при определенном условии. Для этого в стране должна быть создана соответствующая правовая база.

Данилов подчеркнул, что мобилизованные украинцы «устали и должны отдыхать». Однако для определения условий демобилизации нет необходимых документов.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ранее заявила, что принудительная мобилизация на Украине приняла крайне тревожные формы. Бесчеловечные методы ВСУ подрывают доверие населения к государству.