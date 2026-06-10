Невролог Назарова назвала признаки опасного для жизни головокружения

К относительно безопасным причинам специалист отнесла доброкачественное позиционное головокружение, длящееся меньше минуты и поддающееся лечению специальными маневрами, а также вестибулярный неврит, болезнь Меньера и вестибулярную мигрень. При этом пациенты часто ошибочно принимают за головокружение приступы снижения сахара в крови с потливостью и дрожью, нарушения сердечного ритма или панические атаки.