Невролог Назарова назвала признаки опасного для жизни головокружения

Внезапное головокружение в сочетании со слабостью в конечностях, нарушением речи и потерей координации требует экстренной госпитализации, так как может указывать на инсульт. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказала невролог Кристина Назарова.
Врач подчеркнула, что головокружение является не отдельным заболеванием, а лишь симптомом широкого спектра патологий от абсолютно безобидных до угрожающих жизни. К критическим состояниям также относятся внезапная глухота и онемение лица, которые наряду с резким ухудшением общего состояния сигнализируют о необходимости срочной медицинской помощи.
К относительно безопасным причинам специалист отнесла доброкачественное позиционное головокружение, длящееся меньше минуты и поддающееся лечению специальными маневрами, а также вестибулярный неврит, болезнь Меньера и вестибулярную мигрень. При этом пациенты часто ошибочно принимают за головокружение приступы снижения сахара в крови с потливостью и дрожью, нарушения сердечного ритма или панические атаки.
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