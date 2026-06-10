Врач Джайн назвал тест, который может помочь выявить фибрилляцию предсердий

Врач-кардиолог Прадип Джайн рассказал, что неровное и нерегулярное сердцебиение может быть признаком фибрилляции предсердий — нарушения сердечного ритма. По его словам, обнаружить этот признак можно в домашних условиях, пишет Times of India.
Как рассказал Прадип Джайн, следует поместить два пальца на внутреннюю сторону запястья, а затем оценить пульс.
«Нормальный пульс обычно ровный и регулярный. Если удары кажутся неровными и нерегулярными, возможно, стоит обсудить это с врачом», — подчеркнул он.
Отмечается, что самостоятельная проверка пульса не позволяет поставить диагноз. Однако это может помочь выявить предупреждающие сигналы, побуждающие к дальнейшему обследованию.
Фибрилляция предсердий является нарушением ритма сердца, для которого характерны частые и нерегулярные сердечные сокращения. Состояние повышает риск развития инсульта и других осложнений.
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