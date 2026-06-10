Врач Сидорова заявила, что нехватка железа не всегда связана с питанием

Анемия далеко не всегда является следствием неправильного питания и часто выступает лишь симптомом скрытых заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала сотрудник кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии Пироговского Университета Наталья Сидорова.
Железодефицитное состояние у женщин нередко провоцируется обильными менструациями, а у мужчин требует тщательного поиска источников хронической кровопотери в желудочно-кишечном тракте. Даже при полноценном рационе элемент может плохо усваиваться из-за патологий желудка, перенесенных операций, хронических воспалений или приема определенных медикаментов.
Дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты также часто связан не с нехваткой еды, а с нарушением всасывания при аутоиммунном гастрите или после хирургических вмешательств, за исключением случаев строгой веганской диеты. Существуют и другие формы заболевания, возникающие на фоне хронической патологии почек, онкологии, аутоиммунных процессов и болезней крови, когда организм просто не способен нормально производить эритроциты.
Врач подчеркнула, что сбалансированный рацион поддерживает работу пищеварительной системы, но не исключает снижение гемоглобина полностью. При обнаружении анемии необходимо искать истинную причину сбоя в организме, а не ограничиваться исключительно коррекцией меню.
Ранее терапевт Зарема Тен назвала характерные симптомы дефицита железа.