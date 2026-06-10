Врач Сидорова заявила, что нехватка железа не всегда связана с питанием

Дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты также часто связан не с нехваткой еды, а с нарушением всасывания при аутоиммунном гастрите или после хирургических вмешательств, за исключением случаев строгой веганской диеты. Существуют и другие формы заболевания, возникающие на фоне хронической патологии почек, онкологии, аутоиммунных процессов и болезней крови, когда организм просто не способен нормально производить эритроциты.