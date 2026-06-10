Экс-главе ФКР Олегу Туркину вынесли приговор

«Сегодня я могу честно сказать суду: я всегда действовал так, как считал правильным для организации, которую возглавлял. Я никогда не ставил личные интересы выше интересов дела. Я всё делал искренне, искренне старался, ущерб принёс только себе, работал в ущерб личному, в ущерб семье, детям, друзьям, отдавая все силы всё время работе. Я никогда не использовал свою должность для личного обогащения», — сказал Туркин.