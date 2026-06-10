Экс-главе ФКР Олегу Туркину вынесли приговор

Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор по делу о растрате средств регионального Фонда капитального ремонта. Экс-директор фонда Олег Туркин признан виновным в присвоении более 9 млн рублей и приговорён к штрафу 330 тысяч рублей. Его заместитель Сергей Сызин получил штраф 280 тысяч, остальные фигуранты дела также получили наказания в виде штрафов, сообщают «Калининградские новости».
Приговор оказался мягче позиции обвинения: прокуратура требовала для Туркина 5 лет колонии, для Сызина — 4,5 года, для двух других сотрудниц — по 3 года реального срока. Суд применил статью 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела, сославшись в том числе на то, что обвиняемые полностью возместили ущерб — в бюджет вернули 9,2 млн рублей, причём основную часть внёс сам Туркин.
Арест с имущества фигурантов будет снят после вступления приговора в силу.
Ранее Олег Туркин выступил с последним словом.
«Сегодня я могу честно сказать суду: я всегда действовал так, как считал правильным для организации, которую возглавлял. Я никогда не ставил личные интересы выше интересов дела. Я всё делал искренне, искренне старался, ущерб принёс только себе, работал в ущерб личному, в ущерб семье, детям, друзьям, отдавая все силы всё время работе. Я никогда не использовал свою должность для личного обогащения», — сказал Туркин.
По его словам, он никогда не воспринимал работу как источник каких-либо привилегий.
«Конечно, любой руководитель, любая организация может допускать ошибки. Любой руководитель может ошибаться. Кто не ошибается, тот значит ничего не делает. Любое управленческое решение спустя годы можно оценивать по-разному. Я убеждён, что между управленческим решением и уголовным преступлением существует огромная разница. Я пришёл в суд с чистой совестью. Мне нечего скрывать. Мне не стыдно за свою работу. Мне не стыдно смотреть в глаза своим коллегам, друзьям, родителям, жене, детям», — заявил Олег Туркин.
Он также отметил, что хочет вернуться к нормальной жизни, быть рядом с семьёй, работать и приносить пользу региону.
«Уважаемый судья, прошу оценить все доказательства в их совокупности. Прошу оценить не отдельные фразы, не отдельные документы, формулировки, не отдельные платежи, а всю картину события целиком. Убеждён, что такая оценка приведёт к единственному справедливому выводу: в моих действиях отсутствует состав преступления. Хочу, Ваша честь, вас попросить вынести в отношении меня оправдательный приговор», — заключил Туркин.
Напомним, экс-руководителя областного Фонда капитального ремонта Олега Туркина арестовали 26 июня 2024 года. Тогда его обвинили в растрате и отправили под домашний арест на два месяца. Впоследствии этот срок неоднократно продлевался. В отправке Туркина в СИЗО следствию отказали в июле прошлого года. В июне этого суд отказал следствию в продлении домашнего ареста бывшему гендиректору регионального ФКР.