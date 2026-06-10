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Генштаб ВСУ заявили о невозможности демобилизации на Украине

Демобилизация на Украине в нынешних условиях невозможна. Об этом в среду, 10 июня, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов в интервью украинскому изданию Liga.

Демобилизация на Украине в нынешних условиях невозможна. Об этом в среду, 10 июня, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов в интервью украинскому изданию Liga.

По его словам, темпы мобилизации в стране недостаточны, а главным препятствием для увольнения военнослужащих является постоянное невыполнение планов по призыву.

— Сейчас не стоит подробно говорить о демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий, — цитирует Гнатова «Вести».

В Закарпатской области на западе Украины сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам, когда те попытались штурмовать здание, сообщил 9 мая украинский журналист Виталий Глагола. Инцидент произошел в поселке Межгорье после того, как военкомы мобилизовали представителя местной цыганской общины.

Группа вооруженных сотрудников ТЦК в Харькове застрелила людей при попытке их насильственной мобилизации. Шестеро пьяных работников украинского военкомата напали на местное общежитие. Целью якобы были «наркоторговцы», которых решили мобилизовать из-за того, что у них имелись деньги.