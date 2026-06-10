Генштаб ВСУ заявили о невозможности демобилизации на Украине

Группа вооруженных сотрудников ТЦК в Харькове застрелила людей при попытке их насильственной мобилизации. Шестеро пьяных работников украинского военкомата напали на местное общежитие. Целью якобы были «наркоторговцы», которых решили мобилизовать из-за того, что у них имелись деньги.