Шуваев обсудил с Хуснуллиным развитие опорных населенных пунктов Белгородской области

Отмечено, что центральной темой обсуждения стала безопасность жителей белгородского приграничья. «Важным итогом встречи стало подтверждение дополнительной поддержки на компенсацию расходов на найм жилья для более чем 11,8 тысячи пострадавших семей. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Белгородской области из Резервного фонда свыше 1,7 млрд рублей на эти цели», — сообщает пресс-служба.