Шуваев обсудил с Хуснуллиным развитие опорных населенных пунктов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Развитие опорных населенных пунктов Белгородской области обсудил врио губернатора региона Александр Шуваев в ходе встречи с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным. В перечень вошел 21 населенный пункт, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Стороны обсудили развитие опорных населенных пунктов. В перечень вошел 21 населенный пункт, где сосредоточено до 60% населения области», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, Хуснуллин отметил усилия региона в дорожном строительстве. Сообщается, что доля региональных дорог в нормативном состоянии достигла 72,1%, а в городских агломерациях — почти 86%.
Отмечено, что центральной темой обсуждения стала безопасность жителей белгородского приграничья. «Важным итогом встречи стало подтверждение дополнительной поддержки на компенсацию расходов на найм жилья для более чем 11,8 тысячи пострадавших семей. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Белгородской области из Резервного фонда свыше 1,7 млрд рублей на эти цели», — сообщает пресс-служба.