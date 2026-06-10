Инкассаторам в России дали право сбивать дроны

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия сотрудников Банка России, организаций специальной почтовой связи и инкассаторских служб при отражении атак беспилотников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новым нормам, работники указанных структур получили право самостоятельно принимать меры по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, если те создают угрозу охраняемым объектам.
Закон разрешает использовать различные способы противодействия дронам. В частности, речь идет о подавлении или изменении сигналов дистанционного управления, воздействии на устройства управления беспилотниками, а также о возможности повреждения или уничтожения самих аппаратов.
Документ вступил в силу со дня официального опубликования.
Ранее инициативу рассмотрел и поддержал Совет Федерации Российской Федерации. На пленарном заседании 3 июня сенаторы одобрили законопроект, предусматривающий предоставление сотрудникам Банка России, организаций специальной почтовой связи и инкассаторских подразделений права самостоятельно реагировать на угрозы, связанные с применением беспилотников.
Предполагалось, что после вступления закона в силу представители этих организаций смогут без дополнительного согласования принимать решения о пресечении атак на объекты, находящиеся под их охраной.
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