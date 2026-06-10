Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Еременко рассказал, чем опасен сон под вентилятором

Терапевт Иван Еременко заявил, что непрерывная циркуляция воздушных масс снижает влажность в помещении и вызывает микротравмы дыхательных путей.

Источник: Аргументы и факты

Сон под работающим вентилятором в жаркую погоду может привести к пересушиванию слизистых оболочек и болезненным мышечным спазмам. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.

Непрерывная циркуляция воздушных масс снижает влажность в помещении и вызывает микротравмы дыхательных путей. Именно поэтому утром люди часто жалуются на заложенность носа и сильное першение в горле.

Направленный на тело холодный поток воздуха способен провоцировать скованность движений и дискомфорт в области шеи или плечевого пояса. Особенно сильно от таких ночных переохлаждений страдают люди с уже имеющимися заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Особую осторожность следует соблюдать пациентам с хроническими болезнями дыхательной системы, детям и пожилым людям. В качестве более безопасной альтернативы специалист рекомендует применять кондиционеры с контролем влажности или специальные увлажнители воздуха.

При использовании вентилятора необходимо выбирать минимальную скорость и направлять струю в сторону от спящего человека. Также врачи советуют применять таймеры отключения, чтобы избежать непрерывного воздействия сквозняка на протяжении всей ночи.

Ранее дизайнер Мария Боровская назвала способы охладить квартиру без кондиционера.