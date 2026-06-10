Врач Еременко рассказал, чем опасен сон под вентилятором

Сон под работающим вентилятором в жаркую погоду может привести к пересушиванию слизистых оболочек и болезненным мышечным спазмам. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.
Непрерывная циркуляция воздушных масс снижает влажность в помещении и вызывает микротравмы дыхательных путей. Именно поэтому утром люди часто жалуются на заложенность носа и сильное першение в горле.
Направленный на тело холодный поток воздуха способен провоцировать скованность движений и дискомфорт в области шеи или плечевого пояса. Особенно сильно от таких ночных переохлаждений страдают люди с уже имеющимися заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Особую осторожность следует соблюдать пациентам с хроническими болезнями дыхательной системы, детям и пожилым людям. В качестве более безопасной альтернативы специалист рекомендует применять кондиционеры с контролем влажности или специальные увлажнители воздуха.
При использовании вентилятора необходимо выбирать минимальную скорость и направлять струю в сторону от спящего человека. Также врачи советуют применять таймеры отключения, чтобы избежать непрерывного воздействия сквозняка на протяжении всей ночи.
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