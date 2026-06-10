Врач Еременко рассказал, чем опасен сон под вентилятором

Направленный на тело холодный поток воздуха способен провоцировать скованность движений и дискомфорт в области шеи или плечевого пояса. Особенно сильно от таких ночных переохлаждений страдают люди с уже имеющимися заболеваниями опорно-двигательного аппарата.