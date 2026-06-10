На Дону стало меньше предпринимателей, не сталкивающихся с административными барьерами

Одновременно выросла доля предпринимателей, считающих, что преодолевать административные барьеры стало проще. В 2025 году такой ответ дали 17,3% респондентов против 12,2% годом ранее. Вместе с тем увеличилось и число представителей бизнеса, которые заявили об ухудшении ситуации. Если в 2024 году о том, что преодолевать административные барьеры стало сложнее, говорили 6,6% опрошенных, то в 2025 году — уже 10,9%.