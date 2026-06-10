Маршрут поездов в Крым через Нижний Новгород изменили с 10 июня

С 00:00 10 июня в Крыму начнёт действовать обновлённая схема движения пассажирских поездов «Таврия» — такое решение принял оперативный штаб Республики Крым. В рамках изменений сократят ночное передвижение составов по полуострову, а для ряда маршрутов точкой старта и завершения поездки станет станция Керчь‑Южная. Об этом сообщиил в РЖД.
Среди поездов, чей маршрут теперь ограничивается этой станцией, — составы, которые проходят через Нижний Новгород и Нижегородскую область. Так, поезд № 183/184 (Мурманск — Севастополь) делает остановки в Дзержинске, Арзамасе I и Нижнем Новгороде‑Стригино. Поезд № 193/194 (Челябинск — Севастополь) также проезжает Нижегородскую область и останавливается в Дзержинске и Арзамасе‑1.
По прибытии на станцию Керчь‑Южная пассажирам предстоит пересесть на автобусы, которые предоставит Республика Крым. На каждом автобусе будет обозначено направление — например, «Керчь — Джанкой», «Керчь — Владиславовка» или «Керчь — Симферополь». С их помощью путешественники смогут добраться до конечной станции, указанной в билете.
Расписание автобусных рейсов размещено на сайте Министерства транспорта Республики Крым. Посадка и высадка будут осуществляться на железнодорожных или автобусных станциях. В обратном направлении — из Симферополя, Севастополя, Евпатории и других городов в Керчь — пассажиры также смогут доехать на автобусах согласно расписанию.
При этом часть поездов «Таврия» продолжит следовать в Крым и из Крыма без изменения графика. В их числе:
№ 28/27 Москва — Симферополь (двухэтажный);
№ 18/17 Москва — Симферополь;
№ 168/167 Москва — Симферополь (двухэтажный);
№ 463/464 Москва — Феодосия;
№ 453/454 Москва — Симферополь;
№ 92/91 Москва — Севастополь;
№ 179/180 Санкт‑Петербург — Симферополь (вместо Евпатории);
№ 316/315 Адлер — Симферополь;
№ 25/26 Минеральные Воды — Симферополь;
№ 474/473 Смоленск — Симферополь.
Организаторы перевозок подчёркивают: все профильные службы работают в усиленном режиме. Их задача — свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров и максимально оперативно стабилизировать процесс перевозок.
Ранее сообщалось, что расписание электричек в Нижегородской области изменится в июне.