Прощай, царица нашей сцены: ушла одна из самых красивых актрис, незабвенная Людмила Чурсина

— В такие минуты ощущаешь себя каким-то подлецом: ведь я знал, что Людочка, с которой я и играл, и много общался, болеет, и что надо позвонить, а все некогда, и ты все откладываешь, откладываешь, а теперь все отложено навсегда. Это так больно осознавать. Она была иконой стиля и красоты, доброжелательно открытым, чрезвычайно скромным человеком. Люда невероятно любила своих родителей и ездила проведывать их в Великие Луки, где была просто национальной героиней, а сейчас поддерживала семью племянника и его дочку, которую называла внучкой. Они теперь осиротели…. Как и все мы, ведь ушла по-настоящему большая актриса редкого таланта.