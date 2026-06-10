Прощай, царица нашей сцены: ушла одна из самых красивых актрис, незабвенная Людмила Чурсина

10 июня пришло печальное известие: скончалась актриса труппы Центрального академического театра Российской армии, народная артистка СССР Людмила Чурсина. Коллектив театра готовился к грядущему юбилею Людмилы Алексеевны — 20 июля ей исполнилось бы 85 лет. Уход Чурсиной — огромный удар для культурного сообщества страны, это была истинно поколенческая актриса….
Она была неповторима во всех своих проявлениях. Прожила яркую жизнь — как профессиональную, так и личную. Но вместе с ней ушла в лучшие миры и какая-то так и не раскрытая ее тайна, что-то неуловимо тонкое, что отличало ее и от актрис-современниц, и от актрис современных. Ну и красота…. Всевышний одарил Чурсину совершенной красотой, которая не померкла и с годами.
…Справочники сообщают, что Людмила Чурсина родилась в Сталинабаде, ныне — Душанбе, но это не так. Геновефа Чурсина проводила мужа на фронт и отправилась проведать маму в Великие Луки. Путь был непростым: она ехала из Риги, и в Псковской области, в маленьком медсанбате под деревенькой Груздово и появилась на свет маленькая Людочка. А зарегистрировали новорожденную в Сталинабаде, когда Геновефа перебралась к свекрови.
…Жили они бедно, трудно, голодно. Позже Людмила Чурсина, знавшая толк в дорогих духах, говорила не раз, какой аромат был самым дорогим и желанным в ее жизни. Это был аромат…. манной каши, которую варили их более зажиточные соседи по комнате.
Война кончилась, вместе с отцом-военным семья начала колесить по СССР. Отучившись несколько лет в Грузии, Людмила выучила грузинский и даже пела на нем, но аттестат и золотую медаль получала в Великих Луках. Поступать она отправилась в МАИ, но в Москве решила для развлечения сопроводить подругу, поступавшую в театральный. В итоге подругу не взяли, а Чурсину — взяли везде. Она выбрала Щукинское училище. Вечно сомневаясь в себе, Чурсина чуть было не бросила его, но остановил ее ректор Щукинского училища Борис Захава. В итоге она окончила «Щуку» с красным дипломом и была принята в труппу Театра имени Е. Вахтангова, где дебютировала в «Принцессе Турандот», играла в «Ричарде III» и «Русском лесе».
…Съемки в кино принесли ей славу — «Донская повесть» прогремела на всю страну. А она влюбилась в режиссера Владимира Фетина, бросила театр и уехала за ним в Ленинград. Непростой брак длился 17 лет…. В Ленинграде она много снималась в кино, обрела славу, а после съемок в «Виринее» и «Журавушке» об актрисе заговорили даже в Голливуде. Ее, кстати, звали туда не раз, но советская система легко и надежно заперла ее дома: такой бриллиант нужен и нам самим…. После Анфисы в «Угрюм-реке» она стала кумиром….
В 1984-м Людмила Чурсина вернулась в Москву, где ей предложили сыграть Настасью Филипповну в «Идиоте». Соглашаясь, она и не думала, что сцена Театра армии станет главной в ее жизни. А случилось именно так.
…После еще двух рухнувших браков актриса жила сценой. Она блистала в роли баронессы Шталь в «Маскараде» и Эрнестины в «Прощальном свете», 20 лет зал взрывался аплодисментами, приветствуя ее в спектакле «Боже, храни короля»…. Ее ждали, обожали, но….
Юбилей она встретит далеко-далеко от нас. Горькая потеря. Будем помнить….
ДОСЬЕ.
Людмила Алексеевна Чурсина (20 июля 1941 — 10 июня 2026) — народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. После окончания ВТУ имени Б. В. Щукина стала актрисой Театра имени Е. Б. Вахтангова. С 1965 года — актриса киностудии «Ленфильм», с 1974 по 1984 годы — актриса Ленинградского театра драмы имени А. С. Пушкина, с 1984 по 2026 год — Центрального академического театра Советской армии (ныне — Центральный академический театр Российской Армии). Скончалась после продолжительной болезни.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ.
Сергей Галкин, актер МХАТ имени Горького, заслуженный артист РФ:
— Людмила удивительная актриса. Ее любила вся Москва. Театральные подмостки ломились от цветов, которые несли ей. Конечно, в последнее время она много болела и реже выходила на сцену. Но она была человеком, который всегда радел за искусство. Каждую свою роль она проживала, а не играла. Она не терпела фальши в искусстве.
Евгений Князев, ректор Театрального института имени Б. Щукина, народный артист РФ:
— В такие минуты ощущаешь себя каким-то подлецом: ведь я знал, что Людочка, с которой я и играл, и много общался, болеет, и что надо позвонить, а все некогда, и ты все откладываешь, откладываешь, а теперь все отложено навсегда. Это так больно осознавать. Она была иконой стиля и красоты, доброжелательно открытым, чрезвычайно скромным человеком. Люда невероятно любила своих родителей и ездила проведывать их в Великие Луки, где была просто национальной героиней, а сейчас поддерживала семью племянника и его дочку, которую называла внучкой. Они теперь осиротели…. Как и все мы, ведь ушла по-настоящему большая актриса редкого таланта.
Полина Нечитайло, актриса Театра на Таганке:
— Я была знакома с Людмилой. К сожалению, уходит плеяда удивительных артистов. Тут можно сказать словами поэта Евгения Евтушенко: «Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знали, в сущности, о них?». Я знала Людмилу как очень совестливого артиста с большой буквы. Она всегда отстаивала свое мнение и боролась за искусство. Таких людей больше не будет.