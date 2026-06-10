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Путин дал ЦБ и «Сберу» право самостоятельно сбивать беспилотники

Центробанк, Сбербанк, спецпочта и инкассаторы смогут сами пресекать диверсии и теракты с дронами.

Источник: Комсомольская правда

В России ряд организаций получили право самостоятельно пресекать атаки дронов. Речь идёт о Центробанке, Сбербанке, организациях специальной почтовой связи, а также инкассаторах. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации и доступен здесь. Со дня опубликования он вступил в силу.

Теперь ЦБ и Сбер могут не ждать реакции профильных служб на атаку беспилотных аппаратов, но сами имеют право глушить или уничтожать их, а также перехватывать сигналы управления. Такие действия можно предпринимать не только по отношению к летающим беспилотникам, но и к тем, что используются на земле или воде.

Накануне депутаты Госдумы приняли законопроект, предусматривающий комплекс мер для обеспечения безопасности и пресечения атак беспилотников на территории Российской Федерации. В числе прочего это предполагает возможность устанавливать особый режим на территории военных городков ВС России.

Ранее Совфед РФ одобрил закон, дающий таможенникам право сбивать БПЛА.

Тем временем глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что бизнес готов взять на себя покупку средств защиты предприятий от террористических атак ВСУ.

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