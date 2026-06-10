Путин дал ЦБ и «Сберу» право самостоятельно сбивать беспилотники

Теперь ЦБ и Сбер могут не ждать реакции профильных служб на атаку беспилотных аппаратов, но сами имеют право глушить или уничтожать их, а также перехватывать сигналы управления. Такие действия можно предпринимать не только по отношению к летающим беспилотникам, но и к тем, что используются на земле или воде.