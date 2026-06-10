Дизайнер Антелава дала советы по обустройству небольших квартир

Специалист посоветовала выбирать мебель по индивидуальным меркам, чтобы она идеально вписывалась в пространство и обеспечивала достаточное количество систем хранения. Также важно использовать вертикальное пространство, предусматривая корпусную мебель от пола до потолка, что визуально поднимает потолок и создает дополнительные зоны для вещей.