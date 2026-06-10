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Дизайнер Антелава дала советы по обустройству небольших квартир

Дизайнер Вероника Антелава заявила, что в небольшую квартиру рекомендуется выбирать мебель по индивидуальным меркам.

Источник: Аргументы и факты

Обустройство квартиры небольшого метража с использованием эргономичной мебели и качественных материалов позволит избежать лишних трат на регулярные ремонты. Об этом изданию «Лента.ру» рассказала дизайнер Вероника Антелава.

Специалист посоветовала выбирать мебель по индивидуальным меркам, чтобы она идеально вписывалась в пространство и обеспечивала достаточное количество систем хранения. Также важно использовать вертикальное пространство, предусматривая корпусную мебель от пола до потолка, что визуально поднимает потолок и создает дополнительные зоны для вещей.

Дизайнер рекомендовала сделать пространство гибким с помощью модульных диванов, складных столов и трансформируемых перегородок. Такие решения позволяют менять помещение под различные жизненные сценарии, включая работу, прием гостей или занятия спортом.

Обладателям малометражек эксперт посоветовала тщательно подходить к выбору отделочных материалов и интерьерных решений. По ее мнению, переплата за качество и долговечность является более оправданной инвестицией, чем постоянные обновления интерьера.

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