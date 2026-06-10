Эксперт Самойлов сказал, какие услуги в автосервисах чаще всего навязывают

Еще одним распространенным приемом мелких мастерских является замена целых узлов, например, рулевой рейки или генератора. При этом автовладельцам не объясняют истинную причину поломки и не предлагают более бюджетный вариант с ремонтом конкретной вышедшей из строя детали.