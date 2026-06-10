Эксперт Самойлов сказал, какие услуги в автосервисах чаще всего навязывают

Недобросовестные автосервисы навязывают автомобилистам ненужный ремонт сложных узлов или замену агрегатов в сборе вместо починки отдельных деталей. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал автоэксперт Дмитрий Самойлов.
Эксперт отметил, что подобные махинации чаще всего происходят при обслуживании технически сложных и скрытых механизмов. Клиенту бывает крайне трудно самостоятельно оценить реальный объем работ при вмешательстве в двигатель, коробку передач, рулевое управление или сложную электронику.
Еще одним распространенным приемом мелких мастерских является замена целых узлов, например, рулевой рейки или генератора. При этом автовладельцам не объясняют истинную причину поломки и не предлагают более бюджетный вариант с ремонтом конкретной вышедшей из строя детали.
В крупных сертифицированных сетях действуют строгие регламенты и прозрачные прайс-листы с внутренним контролем качества. Самойлов подчеркнул, что намеренная накрутка услуг экономически невыгодна, поскольку потерянное доверие клиентов обходится гораздо дороже любой разовой прибыли.
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