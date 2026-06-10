Врач Омарова рассказала, какие напитки помогают сбросить вес в жару

Правильно построенный питьевой режим в жаркую погоду не только спасает от духоты, но и способствует коррекции веса. Об этом изданию NEWS.ru рассказала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зумруд Омарова.
По словам специалиста, натуральный сок помогает побороть чувство голода благодаря содержащимся в нем калориям. Однако людям, следящим за фигурой, рекомендуется выпивать не более трех стаканов в день и обязательно разбавлять напиток водой. Также сбросить лишние килограммы помогает чайный гриб, который богат антиоксидантами и особенно полезен пациентам с сахарным диабетом.
Терапевт добавила, что квас, кефир и йогурт отлично утоляют жажду, но их следует употреблять с осторожностью при контроле веса. В условиях жары организм теряет в полтора раза больше влаги, чем обычно, поэтому лучшим средством для восполнения жидкости остается обычная питьевая вода.
Ранее гастроэнтеролог Марина Студеникина раскрыла опасность употребления кофе натощак.