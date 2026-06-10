Врач Омарова рассказала, какие напитки помогают сбросить вес в жару

По словам специалиста, натуральный сок помогает побороть чувство голода благодаря содержащимся в нем калориям. Однако людям, следящим за фигурой, рекомендуется выпивать не более трех стаканов в день и обязательно разбавлять напиток водой. Также сбросить лишние килограммы помогает чайный гриб, который богат антиоксидантами и особенно полезен пациентам с сахарным диабетом.