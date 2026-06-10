Пострадавшим и родственникам погибших в ДТП в Екатеринбурге окажут помощь

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что после столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов, в результате чего четыре человека, в том числе ребенок, погибли, еще четыре пострадали — трое из них госпитализированы. По данным властей, состояние госпитализированных оценивается медиками как средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Как уточнили в Госавтоинспекции региона, в самом автобусе, влетевшем в толпу пешеходов, находились 11 пассажиров, среди них пострадавших нет. Возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекших смерть двух и более лиц.