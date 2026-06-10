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США готовы возобновить бомбардировки Ирана — Трамп

Поводом стал сбитый в районе Ормузского пролива вертолёт Apache.

Источник: Клопс.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов возобновить бомбардировки Ирана из-за слабого хода переговоров и уничтожения американского вертолёта. Об этом «Известия» пишут в среду, 10 июня.

Мы собираемся атаковать их, атаковать очень сильно", — заявил американский лидер на встрече с журналистами.

По словам Трампа, вертолёт Apache, который Иран сбил в районе Ормузского пролива, даёт Соединённым Штатам право на ответ. Американский президент также обвинил республику в затягивании переговоров, но заявил, что Вашингтон всё ещё рассчитывает на мирное соглашение. Пакистан, как утверждает глава Белого дома, продолжает добиваться от Тегерана «правильных действий».

В мае СМИ писали, что Иран и США близки к заключению соглашения. Одним из ключевых условий Тегерана называли немедленную разблокировку 12 млрд долларов иранских активов.

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