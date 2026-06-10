США готовы возобновить бомбардировки Ирана — Трамп

По словам Трампа, вертолёт Apache, который Иран сбил в районе Ормузского пролива, даёт Соединённым Штатам право на ответ. Американский президент также обвинил республику в затягивании переговоров, но заявил, что Вашингтон всё ещё рассчитывает на мирное соглашение. Пакистан, как утверждает глава Белого дома, продолжает добиваться от Тегерана «правильных действий».