Каждый восьмой предприниматель на Дону заявил об отсутствии конкурентов

Авторы мониторинга отмечают существенную разницу между отдельными рынками. Так, об отсутствии конкурентов чаще других сообщали представители сфер архитектурно-строительного проектирования, лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов, теплоснабжения, а также сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов. В то же время наиболее высокий уровень конкуренции фиксировался на рынке реализации сельскохозяйственной продукции и в дорожной деятельности.