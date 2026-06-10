RMF FM: Польша выступила против передачи средств из Фонда мира ЕС Украине

«Страны, которые первыми начали поставлять оружие, например Польша или Словакия, чья помощь Украине уже была зачтена и компенсация за неё готова к выплате, не хотят соглашаться на сокращение выплат, чего, в свою очередь, добиваются страны, которые начали оказывать поддержку позже, например ФРГ», — сказал источник.