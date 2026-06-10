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RMF FM: Польша выступила против передачи средств из Фонда мира ЕС Украине

Варшава выступает против инициативы о передаче Украине средств из Фонда мира, заявил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик.

Источник: Аргументы и факты

Варшава выступает против инициативы о передаче Украине средств из разблокированных 6,6 миллиарда евро из Фонда мира, заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

«Эти деньги — это наши деньги», — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.

Томчик отметил, что Польша будет бороться за «причитающиеся ей 500 миллионов евро». По его словам, ЕС пытается изменить «правила во время игры».

В материале сказано, что позицию Польши поддерживает Словакия.

«Страны, которые первыми начали поставлять оружие, например Польша или Словакия, чья помощь Украине уже была зачтена и компенсация за неё готова к выплате, не хотят соглашаться на сокращение выплат, чего, в свою очередь, добиваются страны, которые начали оказывать поддержку позже, например ФРГ», — сказал источник.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Напомним, по данным Nepszava, Венгрия согласилась снять блокировку с решения о выделении 6,6 миллиарда евро из фонда, предназначенного для финансирования помощи Украине.

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