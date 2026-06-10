В Израиле ребенок проткнул картину Магритта шишкой

Директор отдела реставрационных лабораторий Шарон Тагер сообщил, что восстановление полотна займет несколько недель. «Отверстие привело к провисанию холста. Сначала мы восстановим холст до первоначального состояния, затем сошьем его и обработаем слои масляной краски», — добавил он (цитата по Haaretz).