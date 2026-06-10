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В Израиле ребенок проткнул картину Магритта шишкой

В Музее Израиля в Иерусалиме шестилетний ребенок проткнул картину бельгийского художника Рене Магритта «Замок в Пиренеях» шишкой. Полотно отправили на реставрацию.

В Музее Израиля в Иерусалиме шестилетний ребенок проткнул картину бельгийского художника Рене Магритта «Замок в Пиренеях» шишкой. Полотно отправили на реставрацию.

Как пишет The Times of Israel, мальчик проткнул холст сосновой шишкой, которую подобрал в саду возле музея. Издание уточняет, что картина не была защищена стеклом или сигнализацией.

Директор отдела реставрационных лабораторий Шарон Тагер сообщил, что восстановление полотна займет несколько недель. «Отверстие привело к провисанию холста. Сначала мы восстановим холст до первоначального состояния, затем сошьем его и обработаем слои масляной краски», — добавил он (цитата по Haaretz).

На картине «Замок в Пиренеях» изображена скала, парящая над морем, с замком на вершине. Рене Магритт написал ее на заказ в 1959 году. В 1985-м художник передал полотно в дар Музею Израиля.

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